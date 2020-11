Policiais civis da Delegacia Municipal de Macaíba, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Norte (GAECO/MPRN), prenderam, nesta quarta-feira (11), Edilson Costa de Melo, de 63 anos.

Contra ele existia um mandado de prisão em aberto, em decorrência de sentença condenatória, com pena de 07 anos e 06 meses, pela prática do crime de homicídio.

Segundo as investigações, o crime, praticado contra um homem, aconteceu no dia 15 de abril de 2012, por volta das 19h, em um bar localizado na rua Manoel Salviano, no bairro Centro, no município de Governador Dix-Sept Rosado.

Edilson Costa foi conduzido até a delegacia e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, através do Disque Denúncia 181 ou pelo número da Delegacia Municipal de Macaíba: 98114-4042 (WhatsApp).