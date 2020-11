14 detentos são transferidos e outros 6 são recebidos no Presídio Federal de Mossoró

O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) transferiu nesta terça-feira (10) 14 presos que estavam custodiados na Penitenciária Federal de Mossoró.

Segundo o órgão, a movimentação faz parte de um rodízio periódico que acontece entre as unidades prisionais federais. Com isso, seis presos de outros estados foram recebidos no RN.

A transferência aconteceu sob forte esquema de segurança. Os presos deixaram a Penitenciária Federal de Mossoró, fizeram exame de corpo de delito no Instituto Técnico-científico de Perícia (Itep) e foram para o Aeroporto Dix-Sept Rosado, de onde seguiram em um avião da Polícia Federal.

O destino e a identidade dos detentos não foram divulgados por questão de segurança.

O avião retornou à cidade potiguar ainda na noite de terça-feira com os seis detentos de outras unidades prisionais federais que vão ser custodiados na Penitenciária Federal de Mossoró.