Caminhoneiro com documentação de Mossoró é encontrado morto na Bahia

O corpo de um motorista foi encontrado na cabine de um caminhão, por volta das 8h20 desta quinta-feira (12), em Paraguaçu, município de Rafael Jambeiro, no Estado da Bahia.

O homem foi identificado como Antônio Valter Bento. A documentação do caminhão que ele dirigia está em nome de Valtemir Chaves Gondim, da cidade de Mossoró/RN.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal de Feira de Santana, o veículo estava estacionado em um posto de combustíveis.

Uma guarnição da PRF foi até o local, mas por não estar às margens da rodovia, o caso foi repassado para a Polícia Militar do município.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem do MOSSORÓ HOJE, até as 11h35 a ocorrência ainda seguia em andamento.

O local estava isolado pela PM e aguardava a chegada da Polícia Civil e da Polícia Técnica para dar início às investigações, ainda não sendo possível determinar a causa da morte do caminhoneiro.

MOSSORÓ HOJE apura mais detalhes sobre o caso.