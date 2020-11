Nesta quarta-feira (11) a Polícia Militar de Apodi cumpriu um mandado de prisão emitido em desfavor de Francisco das Chagas Barbosa, conhecido como Titi, de 52 anos.

O homem é acusado do homicídio de Francisco Assis Gonçalves Júnior, morto aos 11 anos. A criança desapareceu no dia 5 de junho de 2011, em Pau dos Ferros. O corpo dela foi encontrado dois dias depois, em um açude do sítio Alencar, na zona rural do município.

Na época, as investigações levaram ao nome de Francisco das Chagas Barbosa e de um outro comparsa. Os dois teriam matado o menino Francisco Assis em um ritual de magia negra. Quando corpo do menino foi encontrado, estava sem uma das mãos.

“Titi” ainda chegou a ser preso pelo crime, mas fugiu logo depois e encontrava-se foragido desde então. Na tarde desta quarta-feira (11), ele foi preso na Rua Joana Ester Soares, no Centro de Apodi, por trás do cemitério.

O homem foi conduzido pela equipe da PM de Apodi e entregue à polícia de Pau dos Ferros, onde ficará à disposição da justiça.