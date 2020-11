PRF inicia operação para promover segurança no deslocamento dos eleitores. Devido a expectativa de aumento no fluxo de veículos durante esse período, a PRF intensificará a fiscalização nos locais mais críticos de 12 a 15 de novembro; Infrações como transporte irregular de passageiros, embriaguez ao volante e ultrapassagens indevidas estarão no foco da atuação.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio Grande do Norte iniciou, nesta quinta-feira (12), nas rodovias federais do estado, a Operação Eleições 2020. A Operação transcorrerá até o próximo domingo (15), dia do pleito eleitoral.

Devido a expectativa de aumento no fluxo de veículos durante esse período, a PRF intensificará a fiscalização nos locais mais críticos, com o objetivo de promover segurança ao deslocamento dos eleitores.

Infrações como transporte irregular de passageiros, embriaguez ao volante e ultrapassagens indevidas estarão no foco da atuação.

As ações de policiamento também estarão voltadas para prevenir e coibir a ocorrência de crimes eleitorais no dia da votação, bem como no período que antecede o pleito, com intuito de garantir aos eleitores o direito ao voto livre e imparcial, assegurando a legitimidade e a lisura do processo eleitoral.

As ações ocorrerão de forma integrada com os demais órgãos de segurança pública do estado e articulada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RN).

A PRF reforça que qualquer denúncia, especialmente quanto a crimes eleitorais, devido ao período em questão, seja sempre informada através dos nossos números. O anonimato será garantido.

Denuncie através dos números 191 e (84) 9.9450-5533 (whatsapp).