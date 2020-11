Colisão frontal deixa uma pessoa morta e outra ferida na BR 304, em Assú

Um acidente tipo colisão frontal entre dois veículos de passeio deixou um motorista morto e outros gravemente ferido na manhã desta sexta-feira (13).

O acidente aconteceu por volta das 9h, na BR 304, no município de Assú. De acordo com informações da PRF, uma Fiorino e um Pálio colidiram de frente, na altura do Km 98.

Com o impacto, com motorista da Fiorino entrou em óbitos ainda no local. Já o condutor do Pálio foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em estado grave.

As identidades das vítimas não foram divulgadas. Também não há informações sobre o estado de saúde do homem que foi socorrido para o hospital.