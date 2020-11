Candidato à prefeito de Natal agride equipe do Tribuna do Norte

O candidato a prefeito de Natal Sérgio Leocádio (PSL) e correligionários agrediram uma equipe de reportagem da Tribuna do Norte, na manhã deste domingo (15), na UnP da Engenheiro Roberto Freire, um dos maiores locais de votação da zona sul da capital. O candidato não vota no local.

A reportagem da Tribuna do Norte estava na UnP para acompanhar a votação, quando o candidato chegou ao local acompanhado por algumas pessoas.

Ao avistarem Sérgio Leocádio, o repórter Ícaro Carvalho foi até o candidato para entrevista-lo. No entanto, quando estava com o celular gravando, Leocádio agarrou o telefone celular, disse que não fala com a imprensa e fez acusações sobre suposto favorecimento a outros candidatos.

O repórter fotográfico Magnus Nascimentos registrava a entrevista, quando o candidato disse que ele não fizesse as fotos e apontou o dedo no rosto do profissional.

Além disso, Leocárdio arrancou a máscara do repórter fotográfico e pessoas que acompanhavam o candidato (um utilizando algemas penduradas no pescoço) xingaram a equipe.

O Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Norte (Sindjorn) emitiu uma nota de repúdio ao ato do candidato. Veja abaixo: