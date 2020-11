Para assegurar que as eleições aconteçam com tranquilidade no RN, o Governo do Estado disponibilizou mais de 8 mil homens e mulheres das forças de segurança. Desse total, três mil estão trabalhando em caráter de recursos humanos extraordinários e ficarão nos locais de votação. Já o efetivo ordinário, está no patrulhamento de rotina.