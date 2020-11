Entenda a importância da escovação infantil para a saúde bucal

Desde os primeiros meses de vida é importante que papais, mamães ou responsáveis fiquem atentos a saúde bucal dos pequenos. Isso porque problemas relacionadas a higiene da boca podem surgir durante a vida, mas que podem ser evitados enquanto crianças.

Limpar suavemente as gengivas do recém-nascido com um pano úmido logo depois de alimentá-lo, usar apenas água para umedecer o pano; não utilizar creme dental; não deitar o bebê enquanto estiver tomando mamadeira com leite ou sucos açucarados são algumas precauções que devem ser adotadas, como explica o dentista do Hapvida Dr. Eduardo Melo.

“Quando começam a sair os dentes do bebê, ao redor dos 4 ou 6 meses, acostume-o a escovar os dentes. Certifique-se de que as cerdas das escovas sejam extra suaves e também de usar uma pequena quantidade de creme dental sem flúor. Inclusive os bebês podem desenvolver gengivite e cáries, por isso sugerimos visitar ao dentista desde muito cedo”, disse.

A partir da aparição dos primeiros dentinhos é fundamental manter uma rotina de escovação. As escovas dentais possuem modelos específicos definidos por faixa etária; a quantidade de creme para a criança, principalmente para aquelas que ainda não sabem cuspir, deve ser bem pequena; estimule o hábito de usar fio dental.

“Recomenda-se que a partir dos 5 anos de idade a criança comece a usá-lo. Ele não só elimina todo restinho de alimentos como remove a placa bacteriana, não dando chance para problemas bucais. Assim, a limpeza estará completa”, explica o dentista.



Siga as dicas:

1. A escova das crianças deve ter cerdas bem macias. Escolha o modelo de acordo com a faixa etária do seu filho;

2. Não é necessário exagerar no creme dental. A quantidade do tamanho de um grão de arroz já é suficiente para realizar uma boa escovação na criança;

3. Deixe a escova paralela à linha da gengiva. Comece fazendo movimentos circulares em grupos de quatro dentes durante 10 segundos cada;

4. Deslize as cerdas da gengiva em direção à ponta dos dentes, inclusive na superfície interna deles;

5. Passe para os dentes do fundo e escove com movimentos de vai e vem bem suaves em todas as faces dos dentes;

6. Para finalizar a escovação, passe a escova nas bochechas e na língua, assim você elimina bactérias capazes de causar mau hálito;

7. Deixe um copo com água do lado para auxiliar a criança no bochecho eliminando toda a espuma do creme dental;

8. Para o fio dental, retire um pedaço com aproximadamente 45 cm, envolva a maior parte de forma frouxa ao redor de cada dedo médio, deixando 3 centímetros no meio. Deslize com suavidade entre os dentes da criança, formando um "C" em volta de cada dente, tomando cuidado para não forçar sobre a gengiva.