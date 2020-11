No entanto, você sabe como esses aplicativos funcionam? Ou as várias maneiras pelas quais eles podem ajudá-lo a encontrar todas as informações que procura?

Um aplicativo rastreador de telefone celular pode ajudá-lo a monitorar seus entes queridos com apenas um simples clique na tela.



Caso não, este artigo dirá exatamente como os aplicativos de rastreamento de telefones celulares funcionam e as melhores maneiras de usá-los.

O rastreamento móvel evoluiu ao longo dos anos. Hoje existem inúmeros recursos diferentes que garantem que os consumidores obtenham bons resultados.

Como funcionam os aplicativos de rastreamento de celular

Os aplicativos de rastreamento de telefone celular funcionam ativando um sistema de rastreamento GPS, que aponta a localização exata do dispositivo visado.

GPS, ou Global Positioning System, é um sistema de navegação que conecta várias redes de satélites. Esses satélites, por sua vez, fornecem dados de localização precisos sobre os muitos dispositivos localizados ao redor do mundo.

Esses satélites GPS funcionam enviando sinais para a Terra, o receptor GPS então se conectará a esse sinal, comparando a hora em que foi enviado e recebido.

O resultado é a distância entre o satélite e o receptor físico (neste caso, o telefone de destino).

Esses dados então farão com que o sistema do receptor de GPS calcule a localização exata do dispositivo de destino com precisão e eficiência.

Rastreando Dispositivos Móveis

Para um dispositivo Android, o rastreamento do telefone pode ser ativado usando o Gerenciador de dispositivos Android. Já para iPhones, o mesmo pode ser feito usando a função “Find My iPhone”.

Além dos métodos mencionados acima, existem vários aplicativos de terceiros que também são capazes de fazer esse trabalho.

Esses tipos de aplicativos têm funções integradas que podem rastrear não apenas a localização do telefone, mas também outros dados encontrados no dispositivo de destino.

Este tipo de software é geralmente referido como um aplicativo espião de telefone celular, e existem muitos no mercado hoje.





Aplicativos de terceiros

Espiar em dispositivos iPhone e Android fica melhor com aplicativos de terceiros na forma de software de monitoramento móvel.

Um software espião é capaz de rastrear não apenas a localização exata do dispositivo (por meio do sistema de rastreamento GPS integrado), mas também outras informações, como entrar no Facebook de outra pessoa, acessar mensagens de texto, chamadas, histórico do navegador, atividade de mídia social, galeria de mídia do telefone, e-mails e muito mais.

Dito isso, você precisará instalar esses aplicativos no telefone de destino para monitorá-los.

Dependendo do tipo de telefone que deseja monitorar, você pode ou não precisar de acesso físico ao dispositivo para instalação. Depois de tudo ter sido feito com sucesso, o monitoramento pode começar.

Os problemas com aplicativos de terceiros

O maior problema associado a aplicativos espiões de terceiros são as restrições de privacidade.

É importante que os usuários revejam suas leis locais envolvendo privacidade e evitem agir de forma ilegal.

Principalmente em termos de invasão de privacidade, já que o rastreamento do celular deve ser feito com a autorização do proprietário do aparelho.

A única exceção são os pais monitorando o celular de seus filhos, pois eles são os responsáveis legais até os 18 anos.