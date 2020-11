56 ocorrências ligadas às eleições municipais foram registradas no RN

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) registrou durante a Operação Eleições 2020, realizada em todo o Estado do Rio Grande do Norte, 56 ocorrências diretamente ligadas ao pleito eleitoral.

Desse total, 27 resultaram em prisão ou condução à delegacia, sendo 4 candidatos e 23 eleitores.

Os tipos de crime que mais foram constatados nas delegacias são: 19 bocas de urna, 9 crimes de desobediência, 5 compras de voto, 3 registros de ameaças e 2 de homicídios tentados contra candidatos.

O Governo do Estado, por meio da Sesed, realizou a ação de maneira integrada, envolvendo todas as instituições de segurança pública estaduais, Forças Federais e as guardas municipais.

Cerca de 15 mil agentes participaram da operação durante todo o final de semana, dando cobertura a 1.539 locais de votação em 167 cidades.

A atualização dos índices também recebeu novas informações das ocorrências, o que resultou em esclarecimentos de condutas e imputações corretas em determinadas ações.

Confira a lista atualizada de números e ocorrências nas eleições 2020 atualizadas pela Sesed:

Crimes contra candidatos

3 ameaças contra candidatos

2 homicídios tentados (sendo um desses registrado em outubro)

Crimes eleitorais

19 bocas de urna

9 desobediência às ordens

5 compras de voto

2 transporte de eleitores

2 impedimento ou embaraço ao exercício do voto

2 falsidade ideológica

2 fatos e imputações inverídicas (fake news)

1 Desordem que prejudique os trabalhos eleitoral

Crimes comuns relacionados às eleições

4 lesões corporais

4 ameaças

1 homicídio tentado