A primeira vereadora transexual do Rio Grande do Norte foi eleita neste domingo (15). Thabatta Pimenta (PROS) conquistou 267 votos e garantiu uma das nove vagas na Câmara de Vereadores do município de Carnaúba dos Dantas, na região do Seridó potiguar.

Nas redes sociais, a candidata eleita agradeceu o voto de confiança dos eleitores. “Obrigada Carnaúba, essa vitória é de muitas minorias que finalmente serão ouvidas. Agora é a nossa vez”, escreveu.

Aos 28 anos, ela conta que desde cedo teve que lidar com o preconceito. Além de ser mulher trans, tem um irmão com paralisia cerebral. De acordo com a nova vereadora, Ryan, de 32 anos, dá forças para que ela enfrente as adversidades.

“Enquanto eu puder falar por todos, eu vou falar. Porque o diferente sempre causa isso nas pessoas, mas para a gente é natural, é a nossa vida”, disse ao G1.

A nova vereadora eleita Thabatta promete que vai estruturar seu mandato com base nas causas sociais, em favor das minorias.

“Meu propósito é dar voz e lutar pelas minorias. Promover políticas públicas que beneficiem não só a classe LGBTQIA+, mas também a pessoa com deficiência. Eles precisam muito de uma voz ativa, que lute pelos direitos deles", disse.

"Eu me preparei para ser essa voz. Eu tenho as minhas lutas como pessoa LGBTQIA+, mas, por causa de Ryan, eu também tenho que levantar a bandeira da pessoa com deficiência”, concluiu.