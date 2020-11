A Polícia Militar do município de Felipe Guerra registrou uma tentativa de homicídio, na tarde desta segunda-feira (16). O crime aconteceu na Av. Miracelma, próximo aos trailers, no Centro da cidade.

De acordo com informações do Sargento Delgineto, por volta das 15h, Adriano Bernardes, de 35 anos, conhecido como “Adriano do Poço de Lon”, foi surpreendido por dois suspeitos que chegaram ao local onde ele estava e efetuaram um disparo de arma de fogo contra ele.

A vítima foi atingida com um disparo na região do tórax, de uma munição calibre 12, disparada a partir de uma arma de fabricação caseira.

O sargento informou ao MOSSORÓ HOJE que os suspeitos já foram identificados por populares, um deles, responsável pelo disparo, é um adolescente. Ambos estão foragidos. A PM segue realizando diligência pela região, na tentativa de localizá-los.

A motivação do crime seria uma briga antiga que a vítima teve com o menor. Adriano foi socorrido para o hospital do município, estabilizando e, em seguida, transferido para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. O estado de saúde dele não é conhecido.

O crime será investigado pela Polícia Civil do município de Apodi, tendo à frente o Delegado Paulo Nilo.

O Sargento Delgineto pediu que quem souber informações que possam ajudar a localizar os dois suspeitos, entre em contato com o destacamento da PM em Felipe Guerra, por meio do número (84) 99652-7855. Há garantia de sigilo da fonte.