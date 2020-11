TJP julga acusado de tentar matar um homem que se recusou a lhe comprar um perfume

O mecânico Junier Amancio de Moura, de 31 anos, senta no bancos dos réus nesta quarta-feira (18), acusado de tentar matar Lucas Emanuel do Nascimento Targino, por ter a vítima se recusado a comprar um perfume que o réu estava vendendo

O crime aconteceu em 19 de dezembro de 2019, no Bar do Nonô, localizado no bairro Boa Vista, em Mossoró.

O Conselho de Sentença, composto por 7 jurados, vai julgar se considera culpado ou se absolve o réu pelo crime de homicídio qualificado em sua forma tentada.

O júri popular será presidido pelo Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros. A defesa do réu fica a cargo do advogado José Galdino da Costa, enquanto o Ministério Público Estadual (MPRN) será representado pelo promotor Ítalo Moreira Martins.

O CRIME.

Por volta das 21h30 do dia 19 de dezembro de 2019, Junier Amancio de Moura, de 31 anos, tentou matar Lucas Emanuel do Nascimento Targino, porque este último se recusou a lhe comprar um perfume.

De acordo com a narração do Ministério Público, com base nos autos do inquérito policial, na data citada, o réu chegou ao Bar do Nonô, no bairro Boa Vista, onde a vítima estava. Ele então tentou vender uma perfume à Lucas um perfume, mas este recusou. O réu insistiu, tendo o produto recusado novamente.

Ainda segundo o inquérito, Junier foi embora e retornou algum tempo depois, portando uma faca. Sem que a vítima tivesse tempo de perceber a ação, por estar de costas, o réu desferiu um golpe em seu pescoço e fugiu do local em seguida.

Lucas Emanuel foi socorrido às pressas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e conseguiu sobreviver. De acordo com o Itep, o homem sofreu um golpe da região cervical posterior, provando que foi atingido pelas costas e sem chances de defesa.

Após ser preso, Junier Amancio confessou o crime. Testemunhas também foram ouvidas e seus depoimentos anexados ao processo.

Diante do expostos, a promotoria deve pedir a condenação do réu por homicídio qualificado em sua forma tentada, com os agravante de ter sido cometido por motivo fútil e sem chances de defesa da vítima.