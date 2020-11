Principais conselhos para jogadores principiantes do cassino online

Seguramente você já tenha percebido que hoje em dia a oferta de cassino online é bastante diversificada, assim como a ampla gama de jogos em que cada um desses escolhe oferecer aos seus clientes. Entre os principais jogos estão o blackjack, baccarat, roleta e os mais variados tipos de slots.

Como posso me cadastrar?

Geralmente essa é a pergunta mais comum dos principiantes. O primeiro passo é enviar a sua informação pessoal, incluindo nome e endereço. Em alguns casos o casino online requer que envie uma cópia do passaporte como prova da residência. A idade mínima para apostar é de 18 anos, entretanto isso varia conforme o país. Para os que nunca experimentaram jogar no casino online, existe algumas coisas que deveria considerar. A seguir deixamos um pequeno listado:

Escolha um casino que possua boas referências

É recomendável que sempre avalie a reputação do casino em que pretende se cadastrar, geralmente os mais antigos possuem melhor avaliação pois além de oferecem promoções, bônus de registros, contam com licenças e segurança tantos dos dados do apostador quanto no momento de realizar o pago.

Observe também se o casino está legalmente habilitado e regulamentado segundo as leis do seu país. Em caso de localizar o símbolo da DGOJ na página, observará que fazendo um clic poderá ver o número de licença do operador.

Não minta sobre sua identidade

De todos os erros que um principiante pode cometer, esse costuma ser um dos mais comuns já que todos casinos legais estão obrigado por lei a exigir aos clientes provas de identidade em alguns momentos. Em casos mais excepcionais, o processo de verificação pode tardar umas semanas depois do registro mas geralmente é finalizado antes do primeiro retiro de dinheiro.

Verifique qual o método de pago que aceita o casino

Para os apostadores principiantes muitas vezes o método de pago pode ser apenas um detalhe, porém é sempre necessário verificar se o casino aceita o método de pago da sua eleição, para assim evitar problemas que podem gerar prejuízo.

Leia os termos e as condições

Na maioria dos casos os jogadores mais desapontados são os que não buscam conhecimento, porém é importante considerar que todos os casinos estão sobre um restrita regulação referente ao seu país. Assim que é inteligente se familiarizar com as condições do casino antes de registrar e depositar.

Procure saber as regras do jogo

Ainda que muitos acreditem que todos os jogos de casino dependem da somente da sorte, nem sempre é assim. Por exemplo, jogar com uma perfeita estratégia no blackjack ou vídeo poker diminui muito a vantagem da casa. Pois ainda que pareça que todos os caça-níqueis são iguais, si se observa de perto verá que cada tipo possui certas variações e que algumas dão melhor retorno ao jogador.

Verificar o serviço de suporte antes do registro

Considerando que possa existir a necessidade de ajuda para fazer um depósito, retiro ou reclamar de algum bono, ou até mesmo no caso em que esqueça alguma senha. Considere também quais são os meios de atenção disponível.