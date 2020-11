Uma residência localizada no bairro Alto da Pelonha, na zona leste Mossoró, foi invadida no final da madrugada desta sexta-feira (20), por criminosos armados que praticaram um arrastão no local.

De acordo com informações da polícia militar, a ocorrência aconteceu por volta das 4h. Cinco suspeitos participação da ação criminosa, entre eles, uma mulher.

Além de praticarem o arrastão e levaram vários pertences da residência, um deles ainda desferiu um disparo de arma de fogo contra um dos moradores, deixando ele com um ferimento na região do ombro. Os assaltante fugiram em seguida.

A vítima foi socorrida por populares para a Unidade de Pronto Atendimento do Alto de São Manoel. Após estabilizado, foi encaminhado para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Ele já recebeu alta e passa bem.

Policiais Militares do 12ª Batalhão seguem fazendo diligências pela região em busca dos suspeitos. Ninguém havia sido encontrado até a última atualização desta matéria.

Se alguém souber de alguma informação que possa levar ao paradeiro dos suspeitos, pode entrar em contato com o CIOSP pelo 190, com garantia de sigilo da fonte.