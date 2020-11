Policiais Civis da Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC) de Natal incineraram, nesta sexta-feira (20), 380 quilos de drogas, resultantes de apreensões realizadas pela Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O material foi apreendido em, aproximadamente, seis meses de diligências em combate ao tráfico de drogas.

Dos 380 kg de drogas, 60% era de maconha e os outros 40% divididos em pedras de “crack”, cocaína e insumos para fabricação de cocaína.

No mês de julho deste ano a Denarc já havia realizado uma outra incineração de, aproximadamente, 850 kg de material entorpecente.

“Então nós fechamos o ano de 2020 com mais de 1 tonelada e 200 kg de drogas incineradas, finalizando diversas investigações e processo judiciais, que culminam nessa incineração, nessa destruição de drogas”, explicou o Delegado Renê Lopes, titular da Denarc Natal.

A ação aconteceu em uma fábrica de cerâmica na cidade de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Natal, com a presença de delegados e agentes da Polícia Civil, do promotor Cláudio Onofre, representante do Ministério Público, do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) e da Vigilância Sanitária.