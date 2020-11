Dupla vai à Júri Popular por homicídio no Alto da Pelonha, em Mossoró

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular da comarca de Mossoró está reunido nesta nesta terça-feira (24), para julgar a culpa de Gilvan Gonzaga do Nascimento Neto, de 22 anos, e Marcelo Adriano do Nascimento Moura, de 22 anos, pelo homicídio praticado contra Iury Pablo de Oliveira Mota.

O crime aconteceu no dia 22 de março de 2019, na Avenida Vingt Rosado Neto, no bairro Alto da Pelonha, em Mossoró.

Compõem o conselho de sentença, sete jurados escolhidos por meio de sorteio, realizado pelo presidente do TJP, Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros.

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte será representado pelo Promotor Público Ítalo Moreira Martins.

Já o réus serão representados pelos advogados Pablo Kendersan de Oliveira Paiva e Emmanoel Nogueira do Vale.

ENTENDA O CRIME

De acordo com os autos do processo, por volta das 20h30 dia dia 22 de março de 2019, a vítima, Iury Pablo de Oliveira Mota, estava na companhia de um amigo quando ambos foram abordados pelos acusados.

Gilvan Gonzaga e Marcelo Adriano teriam pedido ajuda de Iury para procurar uma suposta droga que eles haviam jogado pelo local quando avistaram uma viatura da Polícia Militar.

Se saber que se tratava de uma emboscada, a vítima seguiu com o amigo para o local indicado pelos réus. Ao chegarem na Avenida Vingt Rosado Neto, eles foram surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuados por Gilvan Gonzaga.

Iury foi atingido com dois disparos e morreu no local. O amigo, de nome desconhecido, conseguiu escapar com vida.

Os réus fugiram do local para não serem capturados. As investigações não revelaram a motivação do crime.

Diante do exposto, a Promotoria deverá pedir a condenação da dupla pelo crime de homicídio qualificado, visto que foi realizado por meio de emboscada e sem chances de defesa da vítima.