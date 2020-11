Sem tratamento adequado, conjuntivite pode levar a perda da visão

Caracterizada pelo grande incômodo que causa nos olhos, a conjuntivite costuma durar entre uma semana e 20 dias. É comum que a inflamação atinja primeiro um dos olhos mas, com a proximidade entre eles, os dois acabam afetados em um prazo de cerca de 48 horas.

Os sintomas mais comuns são: vermelhidão, coceira, lacrimejamento, inchaço nas pálpebras, secreção, visão borrada ou embaçada, dor intensa nos olhos, dificuldade para abrir os olhos ao acordar, desconforto persistente.

O médico oftalmologista, Eliezer Júnior, explica que existem três tipos de conjuntivite, a alérgica, a viral e a bacteriana.

"Provocada pelo contato com substâncias irritantes, como pelos de animais, produtos de limpeza, mofo e pó, a conjuntivite alérgica não é contagiosa. A conjuntivite viral pode vir associada a um quadro geral de febre, dor de garganta, mal estar e uma secreção nos olhos. Na conjuntivite bacteriana, apenas um toque pode contaminar a outra pessoa", alertou.

Apesar de bastante incômoda, a conjuntivite tem solução. E por mais simples que possa parecer, o tratamento é de fundamental importância, já que a doença pode acometer a córnea e comprometer a qualidade da visão.

"Ao menor sinal de contágio, é fundamental que você procure um oftalmologista. Se não tratada corretamente, com uso de colírios antibióticos específicos, a conjuntivite bacteriana pode evoluir para uma úlcera de córnea e até para a perda da visão", disse o Dr. Eliezer.

Mesmo que seja muito difícil eliminar as chances de contrair conjuntivite, algumas medidas podem ser tomadas tanto em caráter preventivo como para evitar a propagação da doença, caso você ou alguém da sua família já esteja contaminado.

Lave as mãos com frequência e evite levá-las aos olhos, não utilize toalhas de rosto em locais públicos, utilize sempre óculos de proteção quando for nadar, e não utilize colírios ou outros medicamentos prescritos para outras pessoas.