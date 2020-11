Acusados de matar vendedor do vuco vuco pegam 26 anos de prisão

A sociedade mossoroense decidiu pela condenação de Gilvan Gonzaga do Nascimento Neto, de 22 anos, e Marcelo Adriano do Nascimento Moura, de 22 anos, que haviam sido denunciados pelo assassinato do vendedor Iury Pablo de Oliveira Mota, no dia 22 de março de 2019, no bairro Alto da Pelonha, zona leste da cidade de Mossoró-RN.

Veja mais:

Dupla vai à Júri Popular por homicídio no Alto da Pelonha, em Mossoró

Dentro dos termos votados pelo Conselho de Sentença, o juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros, que presidiu os trabalhos, aplicou pena de 14 anos em regime fechado para Gilvan Neto, e 12 também inicialmente em regime fechado para Marcelo Moura.

O Tribunal do Júri Popular aconteceu durante todo o dia desta terça-feira, 24, no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, na zona leste de Mossoró. O promotor de Justiça Ítalo Moreira Martins pediu a condenação dos réus por homicídio qualificado e os advogados de defesa, Pablo Paiva e Emmanoel Vale, pediram absolvição alegando inocência.

Conforme os dois advogados, os réus não teriam sido autores do crime. Eles teriam admitido, no entanto, estarem no local, mas acusaram outras pessoas que estavam numa moto perto de onde eles estavam pela autoria do crime. Entretanto, o promotor de Justiça Ítalo Moreira Martins desmontou esta tese, mostrando que os dois executaram a vítima.

Ítalo Moreira ressaltou em sua fala que Gilvan não teve como negar que estava no local do crime, pois usava tornozeleira eletrônica. Este foi um dos fatores considerado crucial nas investigações da Policia Civil, que contribuíram para que acontecesse justiça no caso. Para o MP, os dois dissimularam, inventaram que iam buscar droga, chamaram a vítima e o mataram.

Após os debates no plenário, com o esforço dos advogados Emmanoel Vale e Pablo Paiva, combatido pelo promotor Italo Moreira Martins, os sete membros do conselho de sentença decidiram pela condenação dos réus nos termos propostos pelo MPRN.

Diante dos fatos, coube ao juiz Vagnos Kelly aplicar a pena prevista em lei, ou seja, 14 anos em regime fechado para Gilvan e 12 anos também em regime fechado para Marcelo Moura, pelo assassinato do vendedor do vuco vuco Iury Pablo de Oliveira Mota.