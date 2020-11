“Mossoró precisa urgentemente ter os voos da Azul de volta”, diz Fátima

A Governadora do Rio Grande do Norte afirmou que está em contato direto com a direção da Azul Linhas Aéreas para agilizar a retomadas dos voos para a cidade de Mossoró. Os voos foram suspenso em 27 de março, em virtude da pandemia da Covid-19.

“Ainda ontem fiz novo contato e vou fazer amanhã, novamente, com o presidente da Azul, porque Mossoró precisa urgentemente ter os voos da Azul de volta, precisa urgentemente”, disse.

Durante seu discurso na abertura do do Mossoró Oil & Gas 2020 Expo, na segunda-feira (23), a Fátima Bezerra disse que o Governo do Estado, juntamente com a Prefeitura de Mossoró, já resolveram as pendências alegadas pela Companhia para que fosse possível a retomada dos voos na cidade.

“Então nós queremos os voos da Azul novamente. É muito importante essa infraestrutura aérea, a vinculação que ela tem pra fomentar o desenvolvimento”, disse.

Em outubro uma equipe de Governo, chefiada por Fátima, visitou cinco das maiores empresas que operam em solo potiguar – CVC e as aéreas TAP, Gol, Latam e Azul, onde discutiu as medidas necessárias no reaquecimento de uma das principais cadeias econômicas do estado.

Na época, o Governo e Azul firmaram um compromisso de realizar uma força-tarefa com o objetivo de solucionar os entraves para possibilitar a retomada dos voos para Mossoró brevemente.

A governadora pleiteou, ainda, a criação de uma nova rota ligando Mossoró, Natal e Recife.

