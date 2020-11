A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (26) a Operação Pedra Grande, com objetivo de desarticular organização criminosa responsável por roubos de agências dos Correios, bancos e carros-fortes no Rio Grande do Norte. Na ação, a PF contou com apoio da Polícia Civil e Polícia Militar.

Aproximadamente 80 policiais cumprem 2 mandados de prisão preventiva e 8 mandados de busca e apreensão expedidos pela 15ª Vara Federal de Ceará-Mirim/RN, nos municípios de Parnamirim/RN, Nísia Floresta/RN e Simões Filho/BA.

As investigações tiveram início a partir do mês de abril de 2020 quando um dos integrantes do grupo criminoso foi preso em Camaçari/BA, numa operação conjunta da PF, PM/BA e PM/RN.

Naquela oportunidade, foram apreendidos 6 fuzis, 49 carregadores e 1.200 munições que estavam em um veículo dirigido pelo acusado.

Os presos na operação de hoje responderão pelos delitos de organização criminosa, roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O nome da operação faz referência ao município onde ocorreu um dos crimes praticados pelo bando investigado.