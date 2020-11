O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular, da Comarca de Mossoró, vai decidir ela culpa ou inocência do vaqueiro Leonardo Pereira Lins Ferreira, de 26 anos, no femicídio de Luciana Dantas do Santos.

A vítima foi morta no dia 25 de dezembro de 2017. O corpo dela foi encontrado por populares, com diversas perfurações de objeto cortante, na Fazenda Aquário, Sítio Ema, zona rural de Mossoró.

Luciana era companheira de Leonardo na época. Antes do crime ele já respondia a outros processo de violência doméstica contra ela.

O crime, segundo os autos do processo, teria sido cometido por motivo fútil, apenas pelo fato de Luciana ter subtraído os retrovisores da motocicleta de Leonardo, durante uma discussão entre os dois.

Ela foi morta com diversos golpes de objeto perfurante e seu corpo foi encontrado vestido apenas em uma calcinha e uma blusa.

Leonardo foi preso quase dois meses após o crime, no dia 20 de fevereiro de 2018. Ele nega que tenha sido o autor dos golpes que tiraram a vida de Luciana.

Veja mais:

Mulher encontrada morta em Mossoró é de Janduís

Polícia Civil prende suspeito de matar ex-namorada em Mossoró/RN







O JÚRI

O julgamento começou por volta das 9h, com o sorteio do membros do corpo de jurados. O Júri será presidido pelo Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros.