Operação da Polícia Civil prende 97 pessoas no RN por crimes variados

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou, nesta quinta-feira (26), a “Operação 167 - 2020”, com o objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva, temporária e condenatória, em desfavor de suspeitos de praticarem crimes de homicídios, tráfico de drogas, roubos, furtos, porte ilegal de arma de fogo, entre outros.

Ao todo, 97 pessoas foram presas até o momento em todo o estado do Rio Grande do Norte. O título da operação faz menção aos 167 municípios potiguares e mobilizou unidades da capital e do interior.

Das 97 prisões, 42 foram decorrentes da prática de crimes de roubo; 22 por tráfico de drogas; 13 por homicídios e quatro por crimes cometidos no contexto de violência doméstica. Foram presas cinco pessoas em flagrante delito.

O delegado geral adjunto da Polícia Civil, Ben Hur Cirino de Medeiros, disse que 81 desses 97 detidos são considerados muito perigosos.

"Nós tínhamos que tirá-los do convívio da sociedade. Pois é o povo que rouba pra comprar droga, que trafica e que mata. E que chega em casa e agride a mulher", disse.

NATAL E GRANDE NATAL

Na capital e Grande Natal, efetuaram prisões as seguintes unidades policiais: Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Delegacia Especializada de Narcóticos (DENARC), Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECAP), Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (DEPROV), Delegacia Especializada em Acidentes de Veículos (DEAV), as 15 Delegacias Distritais de Natal, além das duas Delegacias Distritais de Parnamirim e as Delegacias Municipais de Macaíba e São José de Mipibu.

A Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC) de Natal realizou sete prisões, sendo seis pelo crime de tráfico de drogas e uma por adulteração de chassis.

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi responsável por cinco prisões, sendo duas delas definitivas e três preventivas, pela prática de crimes de homicídio.

A 2ª Delegacia Distrital de Natal efetuou 11 prisões na capital potiguar, referentes à prática dos crimes de furto, roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação.

A 6ª Delegacia Distrital cumpriu quatro mandados de prisão preventiva, relativos a crimes de furto, roubo e decorrentes de violência doméstica.

Já as delegacias distritais de Parnamirim foram responsáveis por nove prisões pelo cometimento dos crimes de homicídio, tráfico de drogas e roubo.

INTERIOR

No interior, as prisões foram realizadas pelas seguintes unidades policiais: Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) e Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC) de Mossoró; Delegacias Municipais de: Acari, Baraúna, Caicó, Goianinha, Jucurutu, Parelhas, São Paulo do Potengi, Tangará e Touros, além das 1ª, 6ª, 9ª e 10ª Delegacias Regionais de Polícia (DRP).

A Delegacia Municipal de Jucurutu foi responsável pela prisão de três pessoas pelo crime de tráfico de drogas, enquanto que a 6ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Nova Cruz apreendeu dois adolescentes e prendeu uma pessoa, pela prática de tráfico de drogas.

Os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima, através do Disque Denúncia 181.