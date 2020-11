Acusado de homicídio em Serra do Mel senta no banco dos réus nesta sexta, 27

A sociedade mossoroense está reunida nesta sexta-feira (27), no Fórum Municipal Dr. Silveira Martins, para julga a culpa de Hugo Cézar Bezerra Izidro, de 37 anos, no homicídio de José Alves da Cruz.

O crime ocorreu no dia 26 de janeiro de 2020, no município de Serra do Mel, região da Costa Branca Potiguar. A vítima foi atacada com 3 golpes de faca e morreu três dias depois, no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró.

O julgamento começou por volta das 9h, com o sorteio de 7 pessoas que compuseram o júri. O presidente do TJP é o Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros.

O réu está sendo representado pela advogada de defesa Maria Clivia Duarte. Já acusada, por parte do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), fica a cargo do promotor Ítalo Moreira Martins.

O CRIME

Segundo a denúncia do MP, consta nos autos do inquérito policiais, que às 12h30 do dia 26 de janeiro de 2020, a vítima estava em uma feira livre, localizada praça central da Vila Brasília, em Serra do Mel, bebendo com um amigo.

Neste momento, o réu Hugo Cézar teria chegado ao local e chutado os pertences da vítima e do amigo dela. Após este ato, uma feirante, não identificada, pediu que o réu não chutasse os pertences dos dois homens, despertando a fúria de Hugo, que tentou agredir a mulher.

José Alves teria intervido antes que a mulher fosse agredida e entrou em luta corporal com réu. Hugo então sacou uma faca tipo peixeira e desferiu 3 golpes contra a vítima.

José chegou a ser socorrido para o HRTM, em Mossoró, mas morreu três dias depois do crime, devido a gravidade das lesões.

Hugo tentou fugir do local, mas foi abordado por Policiais Militares na rota de fuga, ainda portando a arma do crime.

Diante do exposto, o MPRN deve vai pedir a condenação do réu por homicídio qualificado, por motivos fútil. O júri ainda não tem hora definida para ser encerrado.