Veja quem são os prefeitos eleitos em 18 capitais do país que tiveram segundo turno. Ao todo, a população de 57 municípios voltou às urnas neste domingo (29); Somente em Macapá, capital do Amapá, o pleito ainda não foi realizado, devido ao apagão de que deixou o estado 22 dias no escuro. O TSE marcou a votação no município para o próximo domingo, 6 de dezembro. Caso haja necessidade de segundo turno, este será em 20 de dezembro.

FOTO: REPRODUÇÃO