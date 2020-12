O Tribunal do Júri Popular da Comarca de Mossoró, está reunido para julgar a culpa de Fabrício Antonio da Costa Leite, de 19 anos, conhecido como “Fabricinho”, no homicídio de José Cleverson Barbosa da Silva, de 22 anos.

O crime aconteceu em 8 de agosto de 2019, no bairro Aeroporto II. A vítima foi morta a tiros, dentro de casa, na frente da mãe.

O júri começou por volta das 9h, com o sorteio dos 7 jurados, realizado pelo Presidente do TJP, Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros.

A defesa do réu está sendo realizada pelo advogado Francisco Simone de Araújo Dantas. Já o Ministério Público do Rio Grande do Norte está sendo representado pelo Promotor Carlos Henrique Harper Cox.

O CRIME

De acordo com os autos do processo policial, por volta das 18h40 do dia 8 de agosto de 2019, o réu Fabrício Antonio da Costa Leite, de 19 anos, conhecido como “Fabricinho”, invadiu a casa de José Cleverson Barbosa da Silva, de 22 anos, e o matou com vários disparos de arma de fogo.

O crime aconteceu na rua José Materno Rebouças, no bairro Aeroporto II. A vítima estava a acompanhada da mãe e de um amigo, que reconheceu o réu como sendo o autor do crime.

“Fabricinho” chegou ao local e, em seguida, fugiu na companhia de um menor, que deu apoio a empreitada criminosa. De acordo com a denúncia do MP, o menor ficou do lado de fora da residência, em uma motocicleta, enquanto o réu matava José Cleverson.

A motivação do crime não foi esclarecida pelo Ministério Público, que vai pedir a condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado, pois não houve chances de defesa da vítima, e por corrupção de menor.