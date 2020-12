A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, entre os dias 16 e 26 de novembro, a Operação Tamoio VIII – Fase Omni.

O objetivo da Operação foi intensificar o enfrentamento ao crime organizado nos principais corredores rodoviários do país, gerando, somente nessa fase da Operação, no Rio Grande do Norte, um prejuízo de mais de um milhão de reais aos criminosos.

Na oitava fase da Operação Tamoio, a PRF/RN apreendeu 9.000 maços de cigarros contrabandeados, 402 pares de tênis falsificados, R$ 4.174,00 em espécie, doze armas, 483 munições, cinco documentos falsos, 158 quilos de maconha e mais diversos tipos de entorpecentes como: cocaína, haxixe e LSD.

Também foram recuperados 16 veículos, três animais silvestres foram resgatados, e ao todo, 107 pessoas foram detidas.

Em todo país, as ações da PRF se fortaleceram com a cooperação de diversos órgãos de segurança pública. Os resultados da integração entre as forças se reflete em mais segurança à sociedade.

No âmbito nacional, a Operação Tamoio VIII, promoveu um impacto de mais 100 milhões de reais às organizações criminosas.

A estratégia que empregamos nestas operações reflete uma mudança na perspectiva de combate à criminalidade no país, com foco no alcance de resultados de forma mais eficiente e precisa.