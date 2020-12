Jovens mortos nas cidades de Marcelino Vieira e Antônio Martins

A Polícia Militar registrou duas ocorrências de homicídio na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte, precisamente nos municípios de Marcelino Vieira e Antônio Martins.

Na cidade de Marcelino Vieira, conforme registrado em O Camera, a vítima é o adolescente Nicolas da Silva Ribeiro, natural de São Paulo, de apenas 16 anos.

Nicolas foi encontrado num campo de futebol com um saco plástico na cabeça e preso por enforca gato na região do pescoço. Também estava com as mãos amarradas.

Já na cidade de Antônio Martins, a vítima é o jovem André de Souza Gonçalves, de 19 anos, natural do município de São Miguel, também no Alto Oeste do RN.

André de Sousa foi morto com dois tiros no tórax no meio da rua. Assim como o corpo de Nicolas, o de André foi removido para exames na sede do ITEP, em Pau dos Ferros.

Quem tiver informações que possa esclarecer estes dois casos, devem passar para a Polícia Civil, a quem compete investigar ocorrências desta natureza.