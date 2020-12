Carro furtado de residência é encontrado submerso na praia de Grossos

Na manhã desta quarta-feira (2) um veículo foi encontrado boiando no mar da praia de Pernambuquinho, no município de Grossos, litoral do Rio Grande do Norte.

De acordo com informações da Polícia Militar, o veículo havia sido furtado do alpendre de uma residência, localizada na comunidade.

O proprietário só percebeu que o veículo havia sumido quando acordou, já na manhã de hoje. Então ele descobriu que o carro havia sido encontrado dentro do mar, quase que completamente submerso.

Um motocicleta também foi furtada da mesma residência, mas esta foi abandonada e encontrada na areia da praia.

A PM contou que foi informada que outros crimes de furtos teriam acontecido durante a madrugada, na mesma região, mas que não houve registro oficial.

Acredita-se que o veículo tenha sido usado para carregar os itens furtados até a praia. De lá, os criminosos podem ter fugido em outro veículo ou em um barco.

Não houve testemunhas dos crimes e nem sabe quantas pessoas participaram da ação. O caso será investigado pelo delegado da Polícia Civil, Luiz Antônio, em conjunto com o serviço de inteligência da Polícia Militar de Grossos.