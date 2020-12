Por solicitação de Isolda, Governo destina 100 novos policiais para Mossoró

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte convocou 1 mil policiais. Sabendo que ocorreria a convocação, a deputada estadual Isolda Dantas se antecipou e, no dia 3 de novembro, solicitou policiais para Mossoró que, nesta terça-feira (1º), recebeu 100 novos profissionais.

“Diante da atual crise de segurança pública que enfrenta a cidade de Mossoró é necessária a lotação de novos Policiais para atender a população mossoroense, tanto na zona urbana quanto na zona rural, por isto nos antecipamos e ficamos felizes que a governadora tenha atendido ao nosso pedido”, diz Isolda.

O aumento do contingente é para o cidadão que se depara com a insegurança, e também para as próprias equipes policiais, no objetivo de fortalecer seu trabalho no dia-dia, de combate ao crime.