Dois agricultores morrem atropelados na BR 110, em Upanema-RN

Os dois seguiam da cidade com destino a comunidade do Poré, com a moto sendo pilotada por Maciel André. Ele estava indo deixar o amigo em casa, na referida comunidade e teriam sido colhidos de uma Hilux SW4, que seguida no mesmo sentido.

Os agricultores Maciel André da Silva e Deuzimar Ribeiro da Silva morreram atropelados na noite deste domingo, 6, na BR 110, perto da comunidade do Porém, no município de Upanema-RN.

O motorista da Hilux SW4 contou que não teve como ver a motocicleta em sua frente, pois ela estava com as lanternas traseiras apagadas. os dois corpos foram removidos para exames na sede do ITEP, em Mossoró.

O caso deve ser investigado em inquérito policial conduzido pela Policia Civil, que terá como base a perícia realizada pela Polícia Rodoviária Federal no local e os exames periciais realizados pela equipe do ITEP.