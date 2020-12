Um homem de, aproximadamente, 50 anos, foi morto a facadas na madrugada desta segunda-feira (7), no município de Rafael Fernandes.

De acordo com informações do Sargento Divanildo, comandante da Polícia Militar de Rafael Fernandes, por volta das 1h30 a vítima, identificada apenas como Sales Gordo, se deslocou até o Hospital Regional de Pau do Ferros, a procura de socorro.

O homem chegou ao local sozinho, dirigindo o próprio carro. Ao tentar descer do veículo, caiu e entrou em óbito antes de conseguir atendimento.

Ainda segundo o Sargento Divanildo, a PM de Rafael Fernandes só foi avisada sobre o crime por volta das 7h. Neste momento, uma guarnição se dirigiu até a casa da vítima, no bairro Nova Esperança e encontrou o local totalmente revirado e com muito sangue.

Sales morava sozinha e até agora não se sabe a motivação ou a autoria do crime. Também não há testemunhas do fato. Apenas a arma do crime foi encontrada, nas proximidades da residência.

A Polícia Civil e o Instituto Técnico-Científico de Perícia foram acionados e, até as 12h10 desta segunda-feira, ainda realizavam a perícia no local, a procura de pistas para elucidar o homicídio.

A investigação será conduzida pela equipe do Dr. Andson Rodrigo, delegado regional de Pau dos Ferros.