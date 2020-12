A Polícia Militar do município de Areia Branca registrou um homicídio, por volta das 11h desta segunda-feira (7), em frente a agência da Caixa Econômica Federal.

A vítima foi identificada como João Paulo Batista da Silva, conhecido por Bodinho, de 24 anos. De acordo com Informações da PM o homem estava parado no local quando suspeitos se aproximaram já desferindo disparos de arma de fogo contra ele.

Os suspeito fugiram em seguida, com destino ignorado, e ainda não foram identificados.

Ainda segundo a PM, João Paulo era integrante de uma facção criminosa que atua na cidade e tinha participado de uma tentativa de homicídio contra outra pessoa, ocorrida há alguns dias.

A até as 12h40, última atualização desta matéria, o corpo da vítima ainda não havia sido removido do local. A PM aguardava a chegada de Técnicos do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) de Mossoró, para periciar o local e realizar a remoção do corpo para a sede do instituto.