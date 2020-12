Polícia prende suspeitos de integrarem milícia armada com atuação em Parnamirim

Policiais Civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR) deflagraram, nesta terça-feira (08), a Operação “Gás de Sangue”, que resultou nas prisões de cinco possíveis integrantes de uma milícia armada privada, suspeita de envolvimento em homicídios praticados no município de Parnamirim.

Ao longo das diligências, foi constatado que alguns comerciantes distribuidores de gás estariam relacionados a alguns crimes, direta ou indiretamente.

Diante do que foi apurado no processo investigativo, representou-se pelas prisões dos suspeitos, que logo foram deferidas pela Justiça, tendo sido expedidos cinco mandados de prisões temporárias. O cumprimento dos referidos mandados de prisão se deu ainda na tarde desta terça-feira (08).

Foram presos: Wagner Miguel de Araújo Galvão, mais conhecido como "Novinho do Gás", Marcos Medeiros do Nascimento, mais conhecido como "Marquinho do Gás", Marcelo Medeiros do Nascimento, mais conhecido como " Marcelo do Gás", Christian de Medeiros Vilar, mais conhecido como "Roi Pedra", que já estava no sistema prisional, e Cláudio Silva Medeiros, mais conhecido como "Cláudio Filho".

As investigações continuam até a identificação e prisão dos demais envolvidos em outros homicídios que ocorreram no município de Parnamirim. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, através do Disque Denúncia 181 ou Disque DEICOR, por meio dos números: (84) 3232-2862 e (84) 98135-6796 (WhatsApp).