Em mais uma pauta em defesa da Saúde do Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra esteve reunida, no final da tarde desta terça-feira (8), com o assessor especial do Ministério da Saúde, Airton Soligo, para pleitear mais recursos e investimentos para o SUS no RN.

“Depois da importante reunião com o ministro Eduardo Pazuello e o Fórum dos Governadores, pedindo agilidade na chegada da vacina aos nossos Estados e para o Programa Nacional de Imunização, demos continuidade à pauta da saúde nos reunindo para tratar da renovação de convênios para o Rio Grande do Norte. E um dos nossos grandes desafios é o aperfeiçoamento da nossa rede de média e alta complexidade incluindo cirurgias eletivas, com melhor atendimento e de forma mais rápida à população”, disse a governadora.

A secretária adjunta da Sesap, Maura Sobreira, que acompanha a governadora, afirmou que a reunião foi bastante estratégica, com especialistas e técnicos de áreas do Ministério da Saúde:

“Tratamos de demandas do nosso estado para que possamos ampliar a oferta de cirurgias eletivas, renovar a habilitação de leitos de UTI, o acesso de mamografias e de exames citopatológicos, além do tratamento de glaucoma. Também falamos da prorrogação de obras importantes, além da disponibilização de testagem RT- PCR e da ampliação da nossa rede SAMU-RN”.

A adjunta da pasta da Saúde no RN também afirmou que espera resultados positivos a partir dessa aproximação com o ministério, necessária para fortalecer o SUS no Rio Grande do Norte.