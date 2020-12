PM apreende 1 tonelada de cocaína em avião, na cidade de Catolé do Rocha/PB. O caso aconteceu nesta quarta-feira (9). A droga foi interceptada assim que a aeronave pousou no aeródromo da cidade; Quatro homens, naturais da cidade de São Paulo, foram presos em flagrante; O entorpecentes estava em caixas e a pesagem total ainda está em andamento.

A Polícia Militar apreendeu uma carga de mais de 1 tonelada de cocaína que estava sendo transportada em uma aeronave, no início da tarde desta quarta-feira (9), na cidade de Catolé do Rocha, no Sertão da Paraíba.

Quatro homens, naturais da cidade de São Paulo, foram presos em flagrante, assim que o avião aterrissou.

As primeiras informações repassadas pela polícia são de que a droga teve origem no Estado da Bahia e seria distribuída em diversas regiões. Na revista, toda a cocaína, cujo peso exato ainda está sendo calculado, foi encontrada em caixas.

A apreensão aconteceu após denúncias sobre a chegada da droga pelo aeródromo de Catolé do Rocha.

Assim que houve a aterrissagem da aeronave, equipes do 12º Batalhão, da 6ª Companhia do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e da Força Regional abordaram o piloto, o copiloto e outros dois suspeitos que estavam no avião.