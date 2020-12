Os esportes online e o cenário do CS:GO brasileiro

As competições de CS:GO são intensas no Brasil e em todo mundo, portanto as apostas nos esportes online estão crescendo no país. Uma das formas de participar em torneios é apostar skins.

O Brasil é uma das potências do Counter-Strike: Global Offensive, ou seja, um jogo de tiro em primeira pessoa baseado em objetivos, criado em agosto de 2012. Para jogar online, escolha um dos modos seguintes: casual clássico, demolição, corrida armamentista, deathmatch ou competitivo e torne-se um dos terroristas ou dos contra-terroristas para completar objetivos ou eliminar a equipe do inimigo.



As competições de CS:GO são intensas no Brasil e em todo mundo, portanto as apostas nos esportes online estão crescendo no país. Uma das formas de participar em torneios é apostar skins. Talvez já tenha visto a loucura dos cofres secretos em Counter-Strike, que podem esconder armas raras e skins preciosas, todas elas com um valor de mercado interessante entre os apostadores. Para você apostar com sucesso, conheça os objetos mais valiosos do CS:GO e as regras da economia deste esporte online. Para tal, consulte artigos do blog do Skinwallet.





Os jogadores brasileiros de CS:GO mais populares do mundo em 2020

Presentemente, no cenário mundial de CS:GO se destacam três grandes estrelas brasileiras. Estes jovens talentos conquistaram fama de forma meteórica e ocupam respetivamente a 5ª, 6ª e 10ª posição no rank da Half-Life TV (HLTV):

- Kaike “KSCERATO” - o jogador do time FURIA eSports que fez a melhor temporada de sua carreira em 2019. Indicado ao Prêmio Esports Brasil ao lado de Gabriel “FalleN” Toledo e Yuri “Yuurih” Gomes;

- Vinicius “VSM” Moreira - como foi banido pelo Valve Antitrapaça (VAC) entre os anos de 2012 e 2013, está proibido de jogar qualquer campeonato da Valve há quase dois anos;

- Marcelo “coldzera” David - o player foi eleito um dos top 10 jogadores do HLTV. Atualmente, faz parte da FaZe Clan, tendo passado antes por times como Luminosity Gaming, SK Gaming e MiBR.





Um dos novos favoritos dos brasileiros é o entretenimento online

O Brasil é conhecido mundialmente por seu grande amor pelo Counter-Strike: Global Offensive e por ser um dos maiores mercados de tecnologia e entretenimento do mundo. O entretenimento online é um dos novos favoritos dos brasileiros. Atualmente, o streaming é uma tecnologia amplamente usada em contextos de jogos de vídeo. O melhoramento contínuo das tecnologias digitais está contribuindo para aumentar a velocidade da transmissão de dados; portanto, o streaming ao vivo se torna uma das principais tendências no mundo virtual de hoje. Também não surpreende o fato que, em pouco tempo, o solo brasileiro se tenha tornado um centro de torneios importantes.

Os Majors CS:GO é um torneio realizado em vários locais do mundo para equipes de todos os cantos do globo. Os Majors internacionais geralmente acontecem duas vezes por ano. Após os últimos Majors realizados na Polônia, a grande competição mundial, que deveria inicialmente ser realizada no Rio de Janeiro em maio como ESL One Rio 2020, foi adiada para o mês de novembro (entre os dias 9 e 22) devido à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), no entanto no dia 9 de setembro a ESL One junto com a Valve anunciaram o cancelamento do Mundial CS:GO.





Os principais campeonatos de CS:GO do Brasil

Aos principais campeonatos do CSGO do Brasil pertence Gamers Club Masters, ou seja, o torneio de maior expressão no Brasil, conhecido como Major Brasileiro. Até agora foram realizadas três edições deste evento, respetivamente em 2017, 2018 e 2019, mas a ideia é que a competição seja disputada duas vezes por ano desde 2020. As organizações participam em eliminatórias regionais em vários estados do país e somente as melhores delas são classificadas para o evento presencial.

LA League foi organizada pela primeira vez pela ESL em 2018 com a premiação total de 30 mil reais. É um dos campeonatos de Counter Strike mais importantes do continente sul-americano, sobretudo para as equipes de menor expressão, já que o campeão e o vice-campeão da LA League se classificam para a divisão norte-americana da ESL Pro League.

Clutch Circuit, também chamado Brasileirão de CS:GO, foi fundado em julho de 2019 pela empresa Bab Boy Leeroy (BBL). O campeão do torneio vai diretamente para a Gamers Club Masters e as duas melhores equipes das seis participando no campeonato ganham uma vaga nas finais presenciais da LA League.