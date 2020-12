Taxa de ocupação de leitos críticos Covid-19 no RN está em 76%

De acordo com os dados epidemiológicos divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap), nesta sexta-feira (11), a taxa de ocupação de leitos críticos Covid-19 está em 76%.

O número de casos confirmados subiu para 102.340 e os óbitos provocados pela doença chegaram a 2.786 hoje, 16 a mais que o boletim divulgado ontem (10).

Ainda há outros 47.919 casos suspeitos e 244.888 descartados, além de 420 óbitos em investigação e 708 que já foram confirmados para outras doenças.

Até o final da manhã desta sexta, 345 pessoas estavam internadas no Estado, em leitos críticos e clínicos de unidades de saúde públicas e privadas do RN.

Em Mossoró são 9718 casos confirmados da doença, 245 óbitos, outros 31 em investigação, 3858 suspeitos e mais 21167 descartados.