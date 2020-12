Angiologista dá dicas para evitar o aparecimento das indesejadas varizes

As varizes, veias dilatadas e deformadas, de coloração púrpuro-azulada, que surgem ao longo das pernas, podem incomodar muitos pacientes.

Sua ocorrência é mais comum em pessoas que necessitam ficar em pé por longos períodos, além dos malefícios estéticos podem causar outros problemas.

Dor, desconforto e até mesmo problemas mais graves, como aumentar o risco de doenças circulatórias podem ter origem nas varizes. O tratamento vai desde medidas de autocuidado até procedimentos para fechar ou remover as veias.

Segundo o médico angiologista do Hapvida, Dr. Nelson Brandão, elas podem ser divididas como, “varizes telangiectasias ou aranhas vasculares - conhecidas também como vasinhos, são vasos dilatados presentes entre as camadas da pele que apresentam um aspecto avermelhado ou arroxeado. Bem menores que as outras e assemelhando-se a forma de uma teia de aranha, não representam um grande problema, acabam comprometendo mais a aparência do que a saúde vascular”.

“As varizes reticulares ou micro varizes são veias varicosas maiores do que as varizes telangiectasias, mas com diâmetro menor que 4 mm e geralmente apresentam coloração esverdeada ou azulada. Visíveis, mas sem saltar da pele. Já as varizes tronculares são maiores e mais grossas que as demais, responsáveis pela dilatação dos grandes troncos venosos, sendo assim mais calibrosas, saltadas e visíveis na pele”, disse o médico.

Dr. Nelson Brandão alerta para o perigo desse tipo de doença. “Normalmente este tipo de variz afeta a veia safena e traz sintomas como sensação de cansaço na perna e edemas no fim do dia. Além disso, são as mais perigosas já que causam complicações como flebite superficial, que é a inflamação das varizes, e trombose venosa profunda, quando há a formação de coágulos sanguíneos (trombos) nas veias profundas da perna que podem dificultar ou bloquear a passagem de sangue.”

De acordo com o angiologista, o tratamento mais comum é a remoção cirúrgica das veias comprometidas. O cirurgião faz diversas incisões, retira as veias afetadas e protege a(s) perna(s) com bandagens. O procedimento cirúrgico é rápido, o tempo de hospitalização é curto e a recuperação em casa pode durar algumas semanas.

Para evitar contrair varizes observe algumas recomendações a seguir:

Evite ficar de pé, parado na mesma posição, por muito tempo. Se for obrigado a fazê-lo, procure movimentar-se. Isso faz com que os músculos das pernas ajudem o sangue a circular;

Diversas vezes por dia, procure elevar as pernas acima do nível do coração por alguns minutos para facilitar o retorno do sangue para o centro do corpo;

Lembre-se de que é muito importante usar meias elásticas. Os resultados serão melhores ainda se você as calçar logo cedo, antes de levantar da cama;

Ande a pé. Caminhar é fundamental para prevenir varizes.