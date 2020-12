A Polícia Militar registrou mais um homicídio na cidade de Mossoró, na madrugada desta terça-feira (15). A vítima foi identificada como Emanoel de Paiva Chaves Neto, de 27 anos.

Segundo informações da PM, Emanoel foi morto dentro de um dos quartos de sua residência, localizada na Rua Maria Joana da Conceição, Aeroporto II,que foi invadida por volta das 3h.

No local também estavam a esposa, dois filhos da vítima e o pai dele. Este último contou aos policiais que dormia na área no momento da invasão. Ele foi rendido e teve o rosto coberto para não identificar os invasores.

Contou ainda que um dos homens ficou com ele enquanto os demais seguiram até o cômodo onde Emanoel dormia com a família e o executaram a tiros.

Os filhos de Emanoel e a esposa não foram atingidos, mas a mulher ainda precisou ser atendida por equipe do Samu, visto que estava muito ensanguentada e a PM não sabia se ela havia sido atingida.

O pai da vítima ainda contou que mora na Pedra Branca, zona rural de Mossoró. Ele teria ido para sua residência, mas devido a um acidente que interditou a BR-405, ele precisou retornar para casa do filho, onde decidiu dormir.

A Polícia Civil esteve no local, juntamente com Peritos do Instituto Técnico-Científico de Perícia de Mossoró (Itep), para colher as primeiras informações sobre o caso.

O delegado Luiz Antônio afirmou que, no mínimo, quatro pessoas participaram do homicídio, tendo em vista que foram encontrados cartuchos vazios de 3 calibres diferentes. Um quarto suspeito teria sido o responsável por ficar com o pai da vítima no momento do crime.

“Realmente é uma execução, o pessoal veio, é coisa de profissional. Até porque tem uma câmera na frente da casa e essa câmera foi virada para cima, já para evitar. Eu acredito, juntamente com a Polícia Militar, que pularam o muro, adentraram no espaço interno da casa e abriram o portão para os demais entrarem”, disse o delegado.

O delegado ainda afirmou que não acredita que o crime tenha sido cometido por engano. Afirmou que os criminosos foram até o local destinados a matar Emanoel.

Até a manhã de hoje (15) não havia suspeitos e nem informações sobre a possível motivação do crime. A família contou aos policiais que a vítima não tinha envolvimento com ilícitos e que trabalhava com o pai em uma pequena empresa de serviços de eletricidade.

O corpo de Emanoel foi levado para a sede do Itep, onde será periciado e liberado para a família realizar o sepultamento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Mossoró.