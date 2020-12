Cassino no Brasil: retrospectiva e atualidade

Os cassinos que nem sempre são um mero espaço de jogos, roletas e carteado, muitas vezes também são complexos gastronômicos e de entretenimento com atrações artísticas, são um sucesso em diversos países da América Latina como a Colômbia —cuja legislação é considerada modelo sendo a mais avançada do continente—, o Peru, a Argentina e o Uruguai. No passado, os cassinos no Brasil também tiveram seus dias de glória sendo sinônimo de glamour.

Seu surgimento data da época do império e cuja procedência se deve ao sucesso europeu naqueles tempos. Eram frequentados pela alta sociedade do Rio de Janeiro e São Paulo e por celebridades de todo o mundo.

Em 1917 foram proibidos pela primeira vez e no governo de Getúlio Vargas, em 1934, foram liberados e aí começou seu melhor período na história.

O Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, de fama internacional, viveu dias de glória até 1946. Neste prédio charmoso e requintado desfilaram celebridades como Orson Welles, Nat King Cole, Getúlio Vargas, Walt Disney e Carmem Miranda quem realizava shows com regularidade.

Outro importante cassino foi o do Copacabana Palace que com seus salões luxuosos foram frequentados pela alta sociedade do Rio de Janeiro e São Paulo e por celebridades de todo o mundo.

Há setenta anos proibidos no Brasil, no seu auge, o país chegou a contar com 70 cassinos, que passaram à ilegalidade através de um decreto assinado em abril de 1946 pelo presidente Eurico Gaspar Dutra.

Polêmica para legalização de cassinos no Brasil

Diversos projetos já tramitaram na Câmara dos Deputados em prol da liberação de apostas, e o mais recente que está na mesa de negociações é o denominado PL 2 826/2008, cujo tema trata da legalização de jogos de azar no Brasil e que tem dado sinais de força apesar de dividir as bases do governo.

Parece ser que a proibição no Brasil ainda apresenta um cunho religioso e que sua liberação poderia gerar problemas morais e sociais. Por outro lado, há estudos como o apresentado pelo professor de Economia de Charleston (Estados Unidos - 2018), Doug Walker que analisa os benefícios que trazem os cassinos e seu impacto para a economia e respalda, portanto, a opinião de quem é favorável e dos que alegam como vantagem geração de empregos diretos e indiretos e maior arrecadação para municípios, estados e nação e o estímulo ao também o turismo, o que deveria ser considerado, principalmente, em um momento em que a economia pós pandemia precisa ser recuperada urgentemente.

Cassinos online ou virtuais

Cassinos online ou cassinos na Internet são cassinos que apresentam os mais diversos tipos de jogos tradicionais neste ambiente e que possibilitam jogar através da internet em um computador, celular, tablet. Basta se registrar e começar a jogar bingo, roleta, blackjack, caça-níquel, poker. Alguns deles oferecem bônus de boas-vindas, bônus para o primeiro depósito e de jogo, e outros que até mesmo oferecem a possibilidade de jogar grátis.

Pesquise e fique atento à questões como promoções, bônus, segurança, opções de retirada, reputação, robustez de software, gráficos, atendimento ao cliente, diversidade de jogos e o respeito geral do jogador e escolha o site de acordo com suas necessidades.

Alguns dos sites mais conhecidos: Bodog, Twin, Betano, Betway, Bet365, LeoVegas,Betmotion.