Funcionário de oficina de lanternagem é morto a tiros no Centro de Apodi

O crime aconteceu por volta das 13h desta quarta-feira (16). De acordo com informações da PM, Francisco Jaldeci de Almeida, de 37 anos, foi um dos alvos da Operação do MPRN, realizada na semana passada, em combate ao tráfico de drogas no município; Ele foi morto por dois homens que chegaram ao seu local de trabalho já atirando. A polícia acredita que a motivação do homicídio seja uma guerra entre facções que atuam em Apodi.