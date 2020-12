Polícia apreende 220 kg de maconha e prende um Policial Penal do RN

Uma operação da Polícia Militar apreendeu mais de 200 quilos de maconha e prendeu dois suspeitos nesta quarta-feira (16), em João Pessoa. De acordo com a polícia, a maior parte das drogas estava escondida em um galpão de uma oficina desativada.

Um dos suspeitos presos foi identificado como sendo um policial penal do estado do Rio Grande do Norte. De acordo com a Seap, este mesmo servidor já responde a uma sindicância por extravio de material bélico (uma arma do sistema penitenciário), um processo por embriaguez ao volante e posse de arma do sistema penal e outra sindicância por dirigir de forma imprudente durante a escolta de um preso para o hospital de Ceará-Mirim.

A apreensão da droga aconteceu no bairro de Cruz das Armas após a polícia ser informada de uma possível chegada de um carregamento de drogas na área.

Quando um veículo foi visto chegando em uma oficina desativa, os policiais revistaram o carro e encontraram, aproximadamente, 50 quilos de maconha - o motorista do carro foi preso.

Dentro da oficina, a Polícia Militar encontrou mais de 150 quilos da droga, em um galpão do estabelecimento, onde o outro homem foi preso.

O material apreendido e os suspeitos presos foram levados para a Central de Flagrantes de João Pessoa.

Ainda segundo a Seap, além de responder às autoridades paraibanas criminalmente, o policial pena preso será alvo de um processo administrativo disciplinar no RN.