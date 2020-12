PM prende em Natal o líder de uma facção criminosa do estado de Goiás

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (17), um foragido da justiça apontado como principal gerente de uma organização criminosa no estado de Goiás foi preso em um condomínio de luxo no bairro de Ponta Negra, zona Sul de Natal.

Ao ser detido, ele se apresentou aos policiais usando uma identidade e uma CNH falsas, com o nome de outra pessoa.

Após o compartilhamento de informações da inteligência da Polícia Militar de Goiás com a corporação do Rio Grande do Norte, a PM do RN, através do 9°Batalhão – 9º BPM, em conjunto com a Delegacia Especializada em Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas – DEPROV, realizou a prisão do foragido e fez a condução de três veículos de luxo à Delegacia para os devidos procedimentos.

“Investigado por roubo e tráfico internacional de drogas, ele era o principal gerente da facção, responsável pelo recebimento da droga da Bolívia e do Paraguai. Já teria movimentado ilicitamente mais de 1 bilhão de reais e vivia em Natal, em um condomínio de luxo, de onde comandava o tráfico de drogas”, afirmou o Major Givanildo, Comandante do 9º BPM.