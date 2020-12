O prefeito eleito e diplomado de Mossoró, Allyson Bezerra (Solidariedade), se reuniu nesta quinta-feira (17), com o empresário Sérgio Azevedo para tratar sobre a abertura do Hotel Thermas, em Mossoró.

O hotel suspendeu suas atividades, oficialmente, no dia 30 de abril, e demitiu mais de 200 funcionários, em decorrência da crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

Na conversa, Allyson foi comunicado que o hotel Thermas deve ser arrendado e reaberto no próximo ano. “Não mediremos esforços pra contribuir com a abertura do hotel, importante para a cidade de Mossoró por seu histórico de contribuição com a economia e turismo local”, citou.

Nesta quinta-feira (17) o prefeito eleito já havia informado, em primeira mão, ao jornalista William Robson, a intenção do grupo empresarial de reabrir o hotel, principal referência turística da cidade de Mossoró.

Na semana passada, o prefeito eleito também se reuniu com o empresário Murilo Bortoluzzi, da empresa Porcelanatti, para tratar sobre a viabilização da abertura da empresa na cidade.

Allyson destacou o interesse de trabalhar em parceria com o setor privado, adotando em sua gestão medidas para fomento da economia e geração de empregos.

“Vamos trabalhar em parceria. O principal beneficiado será o povo mossoroense com a geração de milhares de empregos”, frisa o prefeito eleito.

“Estamos em constante diálogo com o setor privado para alcançar as melhorias que Mossoró precisa”, finalizou.