“Por que não fez isso antes, deixou pra fazer no apagar das luzes?”

O questionamento é do reitor eleito do IFRN, Professor José Arnóbio, com relação ao Termo de Execução Descentralizada que destina R$ 1 milhão para cursos de capacitação de servidores na UFERSA; ,O TED foi assinado na madrugada desta sexta-feira (18), por José Ribeiro de Souza Filho, Reitor Pro Tempore em Exercício; Arnóbio lembra que o IF possui a Funcern que faz a mesma função, então por que destinar recursos a uma fundação de outra instituição e às vésperas de deixar o cargo?