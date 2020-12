Dezembro Laranja: dicas para se proteger do sol e não contrair câncer de pele

A excessiva exposição ao sol pode acarretar inúmeros problemas à saúde. Hábitos como aplicação do protetor solar na pele, lábios e rosto devem ser rotina em todas as idades.

Assim como acontece no rosto, os lábios precisam de atenção especial e a aplicação de produtos com filtro solar específico para essa região é a principal arma contra a doença.

O dermatologista do Hapvida, Arnóbio Pacheco, reforça "a atenção para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de pele é imprescindível. Os cuidados devem ser mantidos em qualquer período do ano, não apenas no verão".

O tipo de lesão que antecede o câncer de pele nos lábios, por exemplo, é a ceratose actínica labial ou queilite actínica.

Pessoas que levaram muito sol ao longo da vida e que possuem o lábio ao invés de vermelho, um pouco mais esbranquiçado ou com a pele sem definição do limite do contorno labial, encontram-se no grupo de risco.

Segundo o dermatologista, qualquer mancha ou lesão na pele com sangramento e crescimento rápido devem ser avaliadas pelo médico especialista. Algumas áreas do corpo tendem a ser esquecidos durante a aplicação do filtro solar, mas merecem toda atenção:

Orelhas e nuca - Merecem um cuidado especial, especialmente nos homens ou em pessoas com cabelo mais curto, ralo ou claro;

Pálpebras — A região da pálpebra inferior é uma das que mais apresenta câncer de pele. As pessoas têm receio de passar filtro por que vai arder. Nesses casos, para quem tem mais sensibilidade ao produto, recomendamos o uso de óculos escuros contínuo;

Couro cabeludo - Também é uma área bastante suscetível às queimaduras, portanto merece cuidado especial. Recomenda-se o uso de bonés ou chapéus;

Boca e lábios - Também é uma parte da face que precisa ser lembrada para evitar manchas e rugas precoces, conhecidas como "código de barras". No entorno da boca, deve-se aplicar o filtro, enquanto nos lábios, pode-se usar hidratantes labiais ou batons com FPS;

Mãos e pés - Áreas bastante expostas e também negligenciadas são as mãos e os pés. As mãos, especialmente, sofrem bastante com o aparecimento de rugas e manchas, que pode ser retardado com o uso da fotoproteção. Os pés também merecem atenção especial, inclusive na hora de reaplicar o filtro.