O Ministério da Educação (MEC) nomeou, nesta segunda-feira (21), o professor José Arnóbio de Araújo Filho para assumir o cargo de reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte.

Após 8 meses de espera, o instituto finalmente terá a frente seu reitor eleito democraticamente pela comunidade acadêmica, isso porque, em abril, o então ministro da educação, Abraham Weintraub havia nomeado um reitor pro tempore que, sequer, havia participado das eleições.

Veja mai:

Weintraub nomeia recém filiado ao PSL reitor dos IFs no RN





A nomeação do professor Arnóbio foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União e é assinada pelo ministro Milton Ribeiro e pelo presidente Jair Bolsonaro. (Veja AQUI).

A nomeação atende à determinação da Justiça Federal do Estado, datada de 11 de dezembro, para que o reitor eleito fosse empossado no prazo de 5 dias.



A decisão é da juíza Gisele Maria da Silva Araújo Leite, da 4ª Vara Federal do RN, e anula a nomeação do reitor pró-tempore Josué Moreira, nomeado em 20 de abril deste ano.

Veja mais:

Justiça Federal determina a posse do reitor eleito democraticamente no IFRN





SOBRE O REITOR

José Arnóbio de Araújo Filho é professor de Ensino, Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).

Com 32 anos de exercício de magistério, atua no ensino, na pesquisa e na extensão, tanto na educação básica, quanto na educação superior, em nível de graduação e de pós-graduação.

Exerceu a função de Diretor Geral do Campus Natal-Central por oito anos, eleito em 2011 e reeleito em 2015. Atua academicamente nos temas de educação, esporte, lazer e qualidade de vida.

Exerceu as suas atividades profissionais nos últimos 26 anos, vivenciando as diversas institucionalidades pelas quais passou o IFRN: Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN, de 1995 a 1999), Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET-RN, de 2000 a 2008) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN, desde 2008).