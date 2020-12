Acusado de matar “Zé dos Queijos” a machadadas é preso em São Rafael

A Polícia Civil de Assu, com apoio de Policiais Militares de Assu e São Rafael, prendeu, nesta segunda-feira (21), Expedito Flôr de Araújo pela prática de crime de homicídio duplamente qualificado.

Contra ele existia um mandado de Prisão Preventiva em aberto, pelo homicídio de José Teixeira de Mendonça, 62 anos, conhecido por "Zé do Queijo". A vítima foi morta a golpes de machado, no dia 23 de julho deste ano, em São Rafael.

O corpo de José Teixeira foi encontrado por volta das 17h daquele dia, por populares. A vítima estava em uma espécie de pântano, seu corpo estava dentro d’água e o acusado teria colocado pedras e algumas estacas para mantê-lo submerso e dificultar a localização.

As investigações apontaram para o nome de Expedito Flôr após o relato de testemunhas, que contaram aos policiais que ele teria passado em uma residência na zona rural, depois do lixão, no sentido da barragem, e comentado que teria matado uma pessoa.

Ele vinha sendo procurado desde então. Nesta segunda, os policiais localizaram seu paradeiro. O acusado estava escondido em uma casa de taipa, na Zona Rural do município. Com ele, os policiais ainda apreenderam uma espingarda de fabricação caseira, do tipo bate bucha.

O homem também foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Após a prisão, Expedito foi conduzido até a delegacia e, em seguida encaminhado, ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.